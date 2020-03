Avalanches: fort risque dans les Alpes, les Hautes-Alpes en vigilance orange

Météo France a placé lundi les Hautes-Alpes en alerte orange en raison d'un "très fort risque" d'avalanches, tandis que la plupart des massifs des Alpes sont concernés par un risque "fort" en raison d'importantes chutes de neige.

L'alerte débute lundi à 13H00 et est prévue pour durer jusqu'à 22H00.

Dans certains secteurs, comme à Montgenèvre, il a déjà neigé 60 centimètres lundi matin et "quelques avalanches spontanées de neige poudreuse ont été signalées".

Les précipitations vont continuer jusqu'en début de soirée avec une limite pluie-neige qui se situe entre 1.000 à 1.300 mètres d'altitude, poursuit Météo France.

"Des avalanches de neige poudreuse se déclencheront spontanément. Elles seront parfois très grandes et pourraient menacer des voies de communication en zone de montagne", ajoute le bulletin, précisant que le Pelvoux et le Champsaur sont les massifs les plus exposés.

Sur le reste des Alpes, "la plupart des massifs" sont concernés par un risque "fort" (niveau 4 sur 5) selon Météo France, alors que les vacances scolaires se poursuivent pour la zone A.

"Mardi, le soleil de mars provoquera une instabilité importante du manteau neigeux", prévient l'institut météo, alertant les skieurs hors piste qui pourraient déclencher des coulées "dans de nombreuses pentes" ainsi que des avalanches spontanées qui pourraient se produire "dans les pentes ensoleillées".

Les préfectures de l'Isère et de Haute-Savoie ont appelé "à la plus grande vigilance en montagne", la première allant jusqu'à "déconseiller fortement" la pratique des activités de montagne.

Dimanche, un skieur de 54 ans est mort, enseveli sous une avalanche au-dessus de la station de Vallorcine et du village du Buet (Haute-Savoie), où le risque d'avalanche était fort.

Météo-France a par ailleurs placé en vigilance orange pluie-inondations jusqu'à lundi 22H00 la Corse-du-Sud, mettant en garde contre "l'abondance des précipitations sur une période relativement brève".