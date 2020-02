Avec SignalConso, la Répression des fraudes veut "se rapprocher" du consommateur

Vous voyez une souris dans un restaurant, découvrez un yaourt périmé sur un étal de supermarché, estimez avoir subi une arnaque dans un commerce ? La Répression des fraudes invite à signaler ces problèmes via un nouveau site, SignalConso.

Officiellement lancé mardi au niveau national, SignalConso () était expérimenté depuis 2019 dans trois Régions : en Centre-Val-de-Loire, Auvergne-Rhône-Alpes et Occitanie.

Il se veut "simple et intuitif", a assuré la secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'Economie, Agnès Pannier-Runacher, au cours d'une conférence de presse.

L'interface, accessible sur smartphone, aiguille pas à pas la personne en fonction du secteur d'activité, des catégories de signalements récurrents et redirige vers d'autres services si la plainte n'entre pas dans les domaines d'intervention de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF). Il est possible de prendre une photo directement avec son portable pour l'appuyer.

Les réclamations ont jusqu'ici principalement concerné "des problèmes de prix, d'hygiène et de produits périmés et des litiges contractuels", a expliqué la secrétaire d'Etat, qui a estimé que l'outil pouvait aussi servir de "médiation" entre le consommateur et l'entreprise, tout en le "rapprochant" de l'administration.

Le consommateur fournit une adresse électronique pour être tenu au courant de la suite donnée à sa plainte. L'entreprise concernée est avertie et peut accepter la réclamation ou la réfuter.

Elle peut répondre directement au consommateur qui l'incrimine sur les mesures qui sont prises et la DGCCRF a accès aux échanges.

"SignalConso nous permet aussi un pré-ciblage pour nos contrôles", a commenté Virginie Beaumeunier, directrice générale de la DGCCRF. "On évite d'aller contrôler une entreprise qui réagit rapidement vis-à-vis de ses clients", a renchéri Agnès Pannier-Runacher.

En Centre-Val-de-Loire, 326 signalements ont été recensés via la plateforme, a indiqué Fabienne Bibet, directrice régionale adjointe de l'antenne locale de la Répression des fraudes.

"Deux tiers des entreprises concernées ont accepté de lire la plainte et 50% des entreprises ont appliqué une mesure corrective", a-t-elle ajouté, alors que la direction régionale est saisie "environ 2.000 fois par an", sur la consommation, pour des plaintes ou des questions.

SignalConso sera encore "enrichi" dans "les prochains mois", notamment pour prendre en compte le commerce sur internet, a précisé la secrétaire d'Etat.