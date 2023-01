Avec son nouveau prototype Inception, Peugeot veut attirer les jeunes automobilistes

En présentant à Las Vegas un prototype électrique truffé de technologies devant inspirer les prochains véhicules Peugeot, la marque du groupe Stellantis espère attirer une nouvelle génération de conducteurs, a indiqué vendredi sa patronne Linda Jackson dans un entretien à l'AFP.

La voiture, baptisée Inception, est encore un concept mais certaines de ses technologies se retrouveront progressivement dans les nouveaux modèles à partir de 2025-2026, comme le centre de commande Hypersquare, assure la responsable.

Remplacant le volant traditionnel, cet objet rectangulaire doté d'un écran fonctionne au toucher, par de simples clics ou mouvements latéraux, comme un jeu vidéo. Il ne guide plus la voiture via une colonne de direction physique mais via des commandes électriques.

"Une nouvelle génération de clients, plus jeunes, habitués à utiliser les smartphones (...) arrive et nous devons nous adapter à l'époque", remarque Linda Jackson.

"Bien sûr, nous tentons de satisfaire nos clients existants mais nous voulons aussi attirer de nouveaux clients."

Le prototype a été présenté aux Etats-Unis, à l'occasion du salon de l'électronique grand public CES, mais la marque ne prévoit pas pour autant de revenir dans le pays.

Alors que Peugeot ne fabrique plus de voitures pour les Etats-Unis depuis 1991, un éventuel retour avait été évoqué en 2016.

Mais après la fusion en 2021 de la maison-mère de Peugeot avec le groupe Fiat-Chrysler (FCA), très bien implanté aux Etats-Unis avec notamment Chrysler et Alfa Romeo, cette idée a été abandonnée.

Et Linda Jackson a confirmé vendredi que cela n'était "définitivement" pas dans les tuyaux.

Mais le salon de Las Vegas est une vitrine pour le monde entier et le groupe veut accroître sa présence dans d'autres régions que son bastion, l'Europe, notamment en Amérique du Sud, au Moyen-Orient, en Afrique, en Inde et en Asie-Pacifique, a indiqué la responsable.

- La mécanique remplacée -

Le patron de Stellantis, Carlos Tavares, a souligné jeudi que la transition vers l'électrique se traduisait encore pour l'instant par des prix plus élevés, ce qui pourrait à terme faire diminuer les ventes automobiles et obliger le groupe à s'adapter et éventuellement couper dans ses dépenses.

Invoquant des difficultés dues à la pandémie et la hausse de ces coûts liés à la transition vers l'électrique, l'entreprise a déjà prévu de mettre en suspens fin février l'activité dans une usine de la marque Jeep aux Etats-Unis, sur le site d'assemblage de Belvidere (Illinois).

Les montants à investir en recherche et développement sont de fait "énormes", reconnait Linda Jackson. Mais ensuite, il faut simplement "trouver des gains d'efficacité" en choisissant les bons matériaux et technologies pour chaque modèle, en réalisant des économies d'échelle comme Stellantis le fait en développant une plateforme commune pour ses 14 marques de voitures, et en commercialisant différemment les véhicules.

Le problème le plus important à ses yeux reste actuellement le manque d'infrastructures pour recharger les voitures.

L'autre raison pour laquelle Peugeot a choisi de présenter Inception à Las Vegas est qu'il s'agit d'un salon de l'électronique.

"Les voitures ne relèvent plus de la mécanique mais des logiciels (...), de la façon de les gérer", estime Linda Jackson.