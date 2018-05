Avis favorable mais conditionné pour le projet de Maison Administrative Provinciale

(Belga) Le Collège de Namur a rendu jeudi un avis favorable, mais largement conditionné en ce qui concerne la mobilité pour la nouvelle Maison Administrative Provinciale (MAP) prévue par la Province de Namur dans le quartier de Salzinnes. Par cet avis, la Ville a notamment tenu compte des craintes des riverains et rejoint l'avis de la Commission consultative Communale d'Aménagement du Territoire et de Mobilité (CCATM) dans ce dossier.

En mars dernier, la Province a sollicité un permis unique visant la construction d'un bâtiment passif de 10.000 mètres carrés, située rue Henri Blès à Salzinnes. Représentant un montant de 22,5 millions d'euros, le projet permettra d'accueillir la nouvelle MAP et ainsi rassembler les 500 agents provinciaux namurois en un même lieu. L'enquête publique organisée a suscité 37 réclamations et trois pétitions. La plupart des inquiétudes portaient sur la circulation, le stationnement, la sécurité, le risque de parking sauvage, les voiries mal adaptées ou encore des questions relatives aux modes de déplacement doux. Sur base des réclamations reçues et des différents avis, le Collège a rendu jeudi un avis favorable, mais largement conditionné quant à l'octroi de ce permis. Parmi les mesures imposées par la ville pour la réalisation du projet: la nécessité de fluidifier et sécuriser le trafic, de réaliser des boucles giratoires au sein du site, de mutualiser les espaces en faveur des riverains et d'intégrer le projet dans son environnement en respectant le voisinage. Par ces mesures le Collège affirme avoir entendu les craintes des riverains, mais la décision finale d'octroi du permis revient à la Région wallonne. La décision est attendue pour l'été. (Belga)