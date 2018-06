Bahreïn: Lockheed remporte un contrat pour 16 avions F16

(Belga) Le groupe de défense américain Lockheed Martin et deux de ses filiales ont remporté un contrat de 1,12 milliard de dollars pour la production d'avions de combat F16 pour Bahreïn, a indiqué le Pentagone vendredi.

Cette commande, dont les contours avaient déjà été annoncés en novembre, porte sur seize avions de chasse F-16 Block 70. Ils seront livrés le 30 septembre 2023, indique le Pentagone. Ces appareils seront construits à Greenville (Caroline du Sud, sud-est) et à Fort Worth (Texas, ouest). Le royaume de Bahreïn devrait ainsi devenir un des premiers pays du Golfe à disposer de ces chasseurs de 5e génération. En novembre, selon le magazine spécialisé Defense News, le vice-président américain Mike Pence avait annoncé la signature d'un tel contrat, dont le montant était à l'origine plus important, affirmant que "cela favorisait l'emploi aux Etats-Unis et améliorait la sécurité". (Belga)