Banques alimentaires: un week-end pour collecter 24 millions de repas

Des pâtes, des légumes secs, de l'huile... Les banques alimentaires lancent à partir de vendredi et pendant tout le week-end leur grande collecte nationale de dons, avec pour objectif de récolter les denrées nécessaires pour 24 millions de repas.

"La collecte nationale est avant tout le grand rendez-vous solidaire qui permet de collecter en un week-end plus de 11.000 tonnes de denrées, soit 24 millions de repas", à destination des plus pauvres, explique le président du réseau des Banques alimentaires, Jacques Bailet.

Cette année, ce sont 130.000 bénévoles vêtus du traditionnel gilet orange qui seront présents dans 9.000 points dont 8.000 magasins.

Plats cuisinés, conserves (poisson, viande, fruits, légumes), féculents (pâtes, riz, semoule), légumes secs, sucre ou encore huile, l'association a besoin de dons en produits secs à durée de conservation longue et à forte valeur ajoutée nutritionnelle.

Chaque année, plus de 113.000 tonnes de nourriture sont collectées par les Banques alimentaires, soit l'équivalent de plus de 226 millions de repas distribués à environ 2 millions de bénéficiaires.

Sur l'ensemble, 43% des produits viennent des distributeurs et grossistes, 22% des producteurs agricoles et de l'industrie agroalimentaire, 24% de l'État et de l'Europe et 11% de la collecte. Par ailleurs, 73.000 tonnes de nourriture récoltées sont sauvées du gaspillage alimentaire.

Les Banques alimentaires rassemblent et distribuent "près de la moitié de l'aide alimentaire en France", selon l'association. La nourriture est ensuite redistribuée à 5.400 associations et CCAS (Centres communaux d'action sociale) partenaires, au profit des bénéficiaires.

Près de 9,3 millions de Français vivent sous le seuil de pauvreté en France, selon l'Insee.