BASF investit 25 millions de dollars dans une entreprise louvaniste d'imprimantes 3D

(Belga) Le géant allemand de la chimie BASF va injecter 25 millions de dollars (21,5 millions d'euros) dans l'entreprise Materialise, basée à Louvain et spécialisée dans les imprimantes 3D. L'alliance stratégique a été annoncée mercredi soir par Materialise.

BASF et Materialise collaborent afin d'améliorer les matériaux et logiciels pour les technologies 3D, et de les mettre plus rapidement sur le marché. Ils se concentrent sur les biens de consommation, mais aussi sur l'industrie automobile et aéronautique. "L'accord donne à BASF à possibilité de tester ses matériaux de manière plus systématique ainsi que de les optimiser à travers les machines et l'infrastructure de Materialise", selon un communiqué. (Belga)