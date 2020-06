Basket: échec de la médiation de l'Euroligue entre l'Asvel et Mitrovic

Le médiateur de l'Euroligue a informé mardi l'Asvel et son ancien entraîneur Zvezdan Mitrovic, licencié par le club rhodanien pour faute grave, "qu'il mettait un terme à la médiation entre les parties faute d'être parvenu à les rapprocher amiablement" a annoncé mardi l'avocat du technicien.

"A regret, Zvezdan Mitrovic va devoir s'orienter vers un traitement judiciaire du litige à l'occasion duquel il sollicitera l'intégralité de son préjudice financier", a précisé dans un communiqué Me Le Cerf-Galle, le conseil de l'entraîneur monténégrin.

Mitrovic, 50 ans, devait encore un an de contrat à l'Asvel qui a annoncé le 16 juin avoir nommé TJ Parker, frère du président du club Tony Parker, comme entraîneur principal et Frédéric Fauthoux (ex-Boulogne-Levallois) en tant qu'adjoint. Les deux hommes ont été présentés à la presse mardi en fin de matinée.

"Je n'ai pas de problème à voir le président de l'Asvel donner 51% du job de Zvezdan Mitrovic à son frère et 49% à un de ses amis opportunément libéré de son contrat avec Boulogne-Levallois au début du mois de mai. Deux hommes ne seront pas de trop pour le remplacer", s'est offusqué Me Xavier Le Cerf-Galle.

"Il est inouï en pleine pandémie et crise socio-économique de prendre la décision de rompre en mai le contrat de travail d'un coach qui faisait excellemment bien son travail pour des motifs aussi fantaisistes qu'une accumulation de fautes techniques qui remonteraient à mars et février (et même avant en 2018) et de faire peser son salaire sur Pôle Emploi,c'est à dire sur la solidarité nationale", poursuit le conseil de Mitrovic.

Ce dernier a rappelé que son client avait rapporté au club villeurbannais en un an et demi un titre de champion de France et une coupe de France en 2019, une Leaders Cup en 2020 et dix victoires de prestige cette saison en Euroligue, compétition européenne la plus prestigieuse.

"Le président de l'Asvel a voulu grossièrement se débarrasser du salaire de Zvezdan Mitrovic qui est poutant qualifié, compétent et reconnu par ses pairs comme un grand coach européen et faire place nette afin de favoriser la carrière de son frère en lui offrant l'opportunité de coacher dans la cour des plus grands coaches du monde (...) Une volonté depuis plusieurs années", a aouté Me Le Cerf-Galle.