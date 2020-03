Batibouw - Baisse de fréquentation pour une version remaniée du salon Batibouw

(Belga) Batibouw, le plus grand salon de la construction et de la rénovation en Belgique, a attiré environ 187.000 personnes à Brussels Expo du 29 février à ce dimanche, jour de fermeture. Ses organisateurs se félicitent de l'enthousiasme des visiteurs et des exposants malgré une version remaniée et l'influence de l'épidémie de coronavirus. L'an dernier, l'événement avait attiré 257.000 visiteurs.

Pour son édition 2020, le salon a été écourté de deux jours par rapport à sa version habituelle. Les journées destinées aux professionnels sont passées à la trappe et ont été remplacées par trois salons spécifiques. Selon l'organisation, le salon était en passe d'enregistrer une légère augmentation du nombre de visiteurs mais l'influence de la crise liée au coronavirus a eu des conséquences sur la fréquentation, particulièrement durant le dernier week-end. Plusieurs mesures préventives avaient d'ailleurs été prises, notamment la mise en place de points d'hygiène équipés d'un savon spécial et le nettoyage fréquent des poignées de porte. "Nous ne pouvions pas changer grand-chose à ces circonstances particulières", regrette Frédéric François, directeur général de l'organisateur d'événements FISA. "Mercredi en fin de journée, le nombre total de visiteurs était supérieur d'un pourcent par rapport à celui de l'année dernière. De manière générale, nous avons constaté l'effet positif d'un certain nombre d'ajustements importants que nous avons apportés au salon cette année." La nouvelle formule pour les professionnels a attiré près de 4% d'exposants supplémentaires, tandis que la modification des heures d'ouverture a permis aux visiteurs de se rendre plus facilement au salon après le travail, ajoute l'organisation. La prochaine édition de Batibouw se déroulera du 27 février au 7 mars 2021. (Belga)