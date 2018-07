BCE: Statu quo monétaire en vue sur fond de tensions commerciales

La Banque centrale européenne devrait maintenir jeudi le cap adopté en juin d'un resserrement monétaire par étapes, malgré les tensions commerciales qui risquent de peser sur la santé de l'économie mondiale.

Les gardiens de l'euro se réunissent au lendemain de négociations à Washington entre le président de la Commission européenne Jean-Claude Juncker et le président américain Donald Trump, qui ont désamorcé, au moins temporairement, la crise née des tarifs douaniers imposés par les Etats-Unis.

Mario Draghi, président de la BCE, pourrait être interrogé par la presse jeudi sur ce sujet à partir de 12h30 GMT à l'issue de la réunion du conseil des gouverneurs.

"C'est une bonne nouvelle du point de vue de la BCE. (Mais) il est probable qu'elle tienne un discours assez prudent, parce qu'on ne sait pas vraiment comment vont finir les discussions" commerciales americano-européennes, estime Jennifer McKeown analyste chez Capital Economics.

La France et l'Allemagne, deux économies majeures de la zone euro, ont d'ailleurs réagi avec prudence aux annonces venant de Washington, Berlin saluant une action "constructive" tandis que Paris attendait encore des "clarifications".

MM. Trump et Juncker ont pris une série de décisions dans l'agriculture, l'industrie et l'énergie dont la portée exacte reste à confirmer. Le président américain parlait lui d'un "grand jour" pour le libre-échange.

Le patron de la BCE pourrait aussi réagir aux attaques il y a une semaine de Donald Trump, quand le président américain avait qualifié les Européens d'"ennemis", critiquant leur politique monétaire qui revient, selon lui, à manipuler le cours de l'euro au détriment du dollar.

"M. Draghi pourrait avoir des réponses acerbes, car on le sait assez sensible sur les questions d'indépendance des banques centrales et sur les questions de respect des engagements du G20 notamment sur la non-manipulation des devises", indique à l'AFP un observateur de la BCE.

- Pilotage automatique -

Côté politique monétaire, l'institution gardienne de l'euro devrait se mettre pour un moment en "pilotage automatique", estime Dirk Schumacher, économiste chez Natixis.

Il est attendu que M. Draghi délivre un discours optimiste mais prudent sur la conjoncture, sans dévier du retrait programmé des vastes mesures de soutien à l'économie annoncées en juin.

Pour les prochains mois, il s'agira de mener à bien l'abandon d'ici la fin de l'année du gigantesque programme de rachats d'actifs de la BCE, le "QE". Le rythme mensuel de ce programme destiné à soutenir la croissance passera de 30 à 15 milliards d'euros en octobre, avant de s'arrêter fin décembre.

La BCE restera ensuite active sur le marché car elle va renouveler les titres arrivant à échéance. Le stock de quelque 2.500 milliards d'euros sera donc maintenu afin d'éviter un durcissement trop précoce des conditions financières.

Les taux d'intérêt à court terme devraient rester à leur plus bas niveau "au moins jusqu'à l'été 2019", une échéance que précisera l'institut monétaire en fonction de la situation économique.

- Peu de munitions -

"Cela signifie qu'il n'y a plus beaucoup de munitions classiques dans l'arsenal de la BCE si un ralentissement se produisait", explique Erik Nielsen, économiste chez Unicredit.

De fait, les incertitudes demeurent et "la discussion sur le caractère durable de la reprise" et sur l'accélération de l'inflation "va se poursuivre" jeudi, prévoit Carsten Brzeski, économiste chez ING Diba.

Le taux d'inflation en zone euro est remonté à 2% en juin, dépassant même l'objectif "inférieur mais proche de 2%" fixé par l'institution. Mais débarrassé de l'énergie et de l'alimentation, il est descendu à 0,9% contre 1,1% le mois précédent, une tendance guère encourageante.

Enfin, il s'agira aussi de savoir si la croissance économique va repartir en zone euro, après un net tassement entre janvier et mars, à +0,4% contre +0,7% au trimestre précédent.

Les derniers indicateurs connus pour le mois de juillet inquiètent avec la légère inflexion de l'activité dans l'industrie et le commerce en zone euro, selon l'indice PMI du cabinet Markit publié mardi. Mais la très faible baisse de l'indice IFO mesurant le moral des patrons allemands, publiée mercredi, incite à l'inverse à un certain optimisme.