Belron lance un nouvel emprunt de 400 millions d'euros, D'Ieteren en recevra 220 millions

(Belga) Belron, la maison-mère de Carglass, va lancer à emprunt à terme fixe de sept ans pour un montant en dollars équivalent à 400 millions d'euros. Le produit est destiné à financer un dividende aux actionnaires.

D'Ieteren, qui possède 54,11% de Belron, recevra 220 millions d'euros en cas de succès de l'opération. Cet argent "lui permettra de poursuivre sa stratégie à long terme visant à investir dans d'autres activités avec un haut potentiel de création de valeur", indique l'entreprise belge lundi dans un communiqué. "La transaction intervient dans un contexte de très bonne performance opérationnelle et de désendettement rapide de Belron depuis l'opération de refinancement de la structure de capital en octobre 2017", explique D'Ieteren. L'entreprise qui importe et distribue en Belgique notamment les voitures du groupe VW a cédé l'an dernier 40% de Belron, société spécialisée dans la réparation et le remplacement de vitrage automobile (dont la marque Carglass fait partie), à la société d'investissement internationale privée Clayton, Dubilier & Rice. (Belga)