Besoin d'un tunnel en Australie? Pas de problème pour Elon Musk

L'Australie pourrait bien accueillir un nouveau grand projet de l'emblématique et fantasque patron de Tesla Elon Musk qui, en un tweet, vient de proposer de construire à moindre coût un gigantesque tunnel pour désengorger Sydney.

Le milliardaire aux multiples projets s'était distingué en 2017 en promettant de réaliser sous 100 jours une gigantesque batterie lithium-ion destinée à alimenter en énergie propre 30.000 logements de l'Etat d'Australie-Méridionale pour pallier les carences de son réseau électrique. Il avait tenu parole. M. Musk, qui propulse déjà des voitures électriques (Tesla) et des fusées spatiales (SpaceX), s'est plus récemment tourné, au travers d'une société appelée la Boring Company, vers un nouveau projet: des tunnels censés révolutionner les transports urbains en contournant les embouteillages par le bas. Il en a présenté en décembre près de Los Angeles un tunnel-test. Quand un homme politique l'a sondé mercredi sur Twitter sur le coût d'un tel tunnel dans une montagne au nord de Sydney, l'entrepreneur américain d'origine sud-africaine n'a pas tardé à répondre. "Je suis un parlementaire de Sydney, qui suffoque de son trafic. Combien pour construire un tunnel de 50 km au travers des Montagnes bleues et désengorger l'ouest de notre Etat?", a interrogé Jeremy Buckingham, élu de l'Etat de Nouvelle-Galles du Sud. "Environ 15 millions de dollars (13,1 millions d'euros) par km pour une deux voies à grande vitesse, soit probablement environ 750 millions de dollars, plus environ 50 millions de dollars par station", a répondu M. Musk dans un message qui a reçu 23.000 "J'aime". Le patron de Tesla a plus de 24 millions d'abonnés. Un autre milliardaire, le cofondateur d'Atlassian Mike Cannon-Brookes y est également allé de son commentaire en estimant que le prix proposé "semblait une bonne affaire pour Sydney". La population de la plus grande ville australienne a augmenté de 25% depuis 2011 pour atteindre les 5,4 millions d'habitants, soit plus de 20% de la population totale de l'Australie. Et les embouteillages sont un énorme problème pour les habitants de Sydney. Rien ne dit que l'offre de M. Musk se concrétisera. Mais elle constitue en attendant pour lui un bon coup de publicité, après de récentes controverses, déjà sur Twitter, quand il avait notamment traité de "pédophile" un spéléologue qui avait aidé au sauvetage d'enfants coincés dans une grotte en Thaïlande.