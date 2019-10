Bicky Burger: l'entreprise Goodlife Foods présente ses excuses

(Belga) Goodlife Foods, le producteur néerlandais du Bicky Burger, a présenté ses excuses mercredi à toutes les personnes qui ont été offensées par sa campagne publicitaire.

Publiée mardi sur la page Facebook de Bicky Burger, l'image montre un homme qui frappe une femme car elle ramène un "faux" Bicky Burger. La publication a entraîné de nombreuses critiques et a été retirée quelques heures plus tard. L'entreprise est surtout accusée de banaliser les violences contre les femmes et Goodlife Foods s'en est excusé mercredi. "Nous regrettons beaucoup que ce message donne l'impression de promouvoir de telles façons de penser. Nous n'avions pas l'intention d'inciter à la violence, nous constatons que le sujet a ouvert un débat dans les médias", réagit-elle. La publication sur Facebook faisait partie d'une campagne plus large sur les réseaux sociaux, qui ne sera pas interrompue. Goodlife Foods a par ailleurs pris contact avec plusieurs organisations, notamment l'Institut pour l'égalité des femmes et des hommes, afin de soutenir leur travail. Le Jury d'éthique publicitaire (JEP) a indiqué avoir reçu plusieurs centaines de plaintes mais n'est pas compétent pour juger la campagne de la société néerlandaise. Le dossier sera donc transmis à l'organe d'autodiscipline de la publicité aux Pays-Bas. (Belga)