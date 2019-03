Boeing 737 Max - Le correctif en "début" de semaine aux autorités

(Belga) Les autorités américaines devraient recevoir "en début de semaine prochaine" le correctif du système anti-décrochage MCAS du 737 MAX mis en cause dans un accident meurtrier en octobre, a indiqué samedi à l'AFP une source gouvernementale.

Boeing en a finalisé le développement et devait le présenter samedi à Renton dans l'Etat de Washington (nord-ouest) aux compagnies américaines clientes de cet avion -- American Airlines, United et SouthWest -- avaient indiqué à l'AFP un peu plus tôt des sources proches du dossier. "Nous nous attendons à recevoir le logiciel de Boeing en début de semaine prochaine", a dit la source gouvernementale, sans donner davantange de détails, notamment sur la date exacte. L'agence fédérale de l'aviation (FAA) et d'autres régulateurs du transport aérien aux Etats-Unis font partie des principales autorités auxquelles sera adressé le correctif et les autres changements (manuels de bord et de formation des pilotes) effectués par Boeing, a ajouté cette source. Interrogée sur la durée que pourrait alors prendre le processus de certification, la source gouvernementale a dit que les régulateurs n'avaient pas encore pris de décision sur cette question précise. Le Wall Street Journal (WSJ) a affirmé samedi que la FAA, chargée de la certification des avions aux Etats-Unis, avait donné un accord préliminaire aux changements proposés par Boeing. Contactée par l'AFP, la FAA a dit ne pas commenter des informations de presse et s'est également refusée à confirmer ou à infirmer les informations de l'AFP. Tous les 737 sont cloués au sol depuis une dizaine de jours après l'accident d'un exemplaire d'Ethiopian Airlines le 10 mars qui présente des similitudes avec celui de Lion Air fin octobre. Les deux drames ont causé la mort de 346 personnes. (Belga)