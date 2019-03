Boeing 737 Max - Un ancien pilote de Delta pour diriger le régulateur américain FAA

(Belga) Donald Trump a annoncé mardi son intention de nommer un ancien pilote de chasse et pilote de ligne pour diriger l'Agence fédérale de l'aviation (FAA), qui aura la tâche difficile de redorer l'image de ce régulateur accusé de complaisance avec Boeing après deux accidents meurtriers.

Steve Dickson doit être nommé comme administrateur de la FAA pour une période de cinq ans et comme président du Comité des services du trafic aérien au département du Transport, indique un communiqué de la Maison Blanche. M. Dickson, qui a pris récemment sa retraite, a une longue expérience du transport aérien puisqu'il était responsable de la sécurité et des services opérationnels au sein de la compagnie américaine Delta Airlines. Il était en outre instructeur. En tant que pilote de ligne, il a l'expérience des avions moyen-courriers: Airbus A320, Boeing 727, 737, 757. Steve Dickson était également, au début de sa carrière, pilote sur l'avion de combat F-15. Cette nomination intervient alors que la FAA est sous le feu des critiques après deux accidents de 737 MAX 8, dernier-né de l'avionneur américain Boeing. Le 10 mars, un Boeing 737 MAX 8 d'Ethiopian Airlines, qui devait effectuer la liaison Addis-Abeba - Nairobi, s'est abîmé au sud-est de la capitale éthiopienne, entraînant la mort des 157 personnes à bord. Un premier accident avait eu lieu le 29 octobre en mer de Java, en Indonésie. Un 737 MAX 8 de la compagnie indonésienne Lion Air s'était écrasé, tuant 189 personnes. Depuis le dernier accident, les liens très étroits entre l'avionneur et la FAA, qui dispose même de bureaux dans des usines Boeing, sont pointés du doigt. La FAA a externalisé depuis une dizaine d'années la certification des avions, la confiant aux constructeurs aéronautiques eux-mêmes. Ses détracteurs la suspectent d'avoir été trop complaisante avec Boeing, gros contributeur de l'économie américaine, dont les avions sont aussi sur la table des négociations commerciales entre Washington et Pékin. Des salariés de Boeing accrédités par la FAA ont notamment certifié le fameux système anti-décrochage MCAS, qui pourrait être impliqué dans ces accidents, selon des sources concordantes. (Belga)