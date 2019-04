Boeing 737 MAX - Un panel d'experts internationaux va passer sous la loupe la sécurité du Boeing 737 MAX

(Belga) L'agence fédérale de l'aviation (FAA), le régulateur de l'aérien aux Etats-Unis, va mettre sur pied un panel d'experts internationaux chargés d'examiner la sécurité du système de navigation du Boeing 737 MAX. Cette enquête devrait prendre trois mois; une première réunion de ces experts, parmi lesquels l'agence européenne de sécurité aérienne (EASA) sera représentée, est prévue le 29 avril, a annoncé vendredi la FAA.

"L'équipe évaluera différents aspects du système de navigation automatisé, parmi lesquels la conception et l'interaction des pilotes avec le système, pour vérifier qu'il répond à toutes les règles et pour identifier d'éventuelles améliorations", explique le régulateur aérien américain. Le panel comprendra également des membres de la Nasa et des autorités aéroportuaires de différents pays comme l'Australie, le Brésil, le Canada, la Chine et le Japon. Toute la flotte mondiale de 737 MAX est interdite de vol depuis la mi-mars en raison de deux accidents survenus à quelques mois d'intervalle: un Boeing 737 MAX de la compagnie indonésienne Lion Air s'est abîmé en mer de Java le 29 octobre faisant 189 morts et un même exemplaire d'Ethiopian Airlines s'est écrasé le 10 mars tuant les 157 personnes à bord.