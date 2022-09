Bogota inaugure ses vélos en libre-service et son réseau de bus électriques

La maire de Bogota, Claudia Lopez, a inauguré vendredi un nouveau système de vélos en libre-service dans la capitale colombienne, ainsi que la mise en service de bus électriques et publics, conduits majoritairement par des femmes, a constaté l'AFP.

"Aujourd'hui nous ne réalisons pas un mais deux rêves" s'est félicitée Mme Lopez, au cours d'une cérémonie officielle. "Nous avons un opérateur public de transports, La Rolita, conduit par des femmes avec des bus électriques (...) et le même jour, nous avons le système de vélos publics et partagés de Bogota".

En tout, ce sont 3.300 vélos, répartis dans 300 stations, qui seront mis en service d'ici la fin octobre.

L'édile de centre gauche entend mettre en oeuvre une politique écologiste et pro-vélo, dans une mégapole de près de huit millions d'habitants, sans métro et saturée par la circulation automobile et la pollution.

La bicyclette "fait partie de l'identité colombienne, de la culture colombienne", a souligné Mme Lopez, promettant que la ville passerait bientôt de 598 à 1.000 kilomètres de pistes cyclables.

Un enthousiasme partagé par les premiers curieux venus tester les vélos roses, oranges ou bleus. "Ils sont très beaux, j'adore. Là où je vis et je travaille, le système n'est pas encore disponible, mais quand ça sortira, je veux m'inscrire", assure Ruth Borrero, 49 ans.

De nouveaux vélos, mais aussi de nouveaux bus. Plus de 300 conductrices seront aux commandes de la seule flotte de bus entièrement publique de Bogota, qui comptera 195 véhicules électriques, selon la mairie.

"Bogota n'a pas eu d'opérateur de transport public depuis 1990. A partir d'aujourd'hui la capitale a son opérateur public, +La Rolita+", a encore déclaré la maire.

Ces bus électriques vert fluo, conduits essentiellement par des femmes, ont commencé dès aujourd'hui à parcourir les rues de la capitale. Ce nouvel opérateur public comptera 195 véhicules pour 11 lignes, qui transporteront 35.000 usagers par jour.

Bogota dispose d'un système de transport mixte, exploité par le biais de concessions depuis plus de 30 ans, lorsque la dernière société de transport public a fait faillite pour cause de mauvaise gestion.

La "Rolita" doit son nom au surnom familier des habitants de Bogota ("Rolos") et espère générer 600 emplois, dont "plus de la moitié seront des femmes", d'après le bureau de la maire.

Avec ses ongles multicolores décorés de cœurs, Martha Gutiérrez est l'une de ces conductrices. "J'ai toujours été motivée par le fait que les femmes ont les mêmes capacités que les hommes pour faire ce métier (...) Je dirais même que depuis le temps que je conduis, je pense que nous sommes plus prudentes au volant", a déclaré à l'AFP cette mère célibataire de 38 ans de deux filles de 5 et 13 ans.