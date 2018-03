Bolloré profite de l'intégration de Vivendi

Bolloré a profité en 2017 de l'intégration du géant des médias Vivendi, dont les performances ont fortement contribué au résultat opérationnel du groupe diversifié, qui affiche par ailleurs un bénéfice net en progression de 59%.

C'est fin avril 2017, lors de l'assemblée générale, que le PDG Vincent Bolloré avait annoncé que son groupe détenait quasiment la majorité des voix de Vivendi (Universal Music Group, Canal+), et que la Commission européenne avait approuvé cette prise de contrôle.

Jeudi, le groupe aux multiples activités (transport, logistique, médias ou encore stockage d'électricité) a indiqué que Vivendi avait contribué à hauteur de 720 millions d'euros au résultat opérationnel de l'entreprise, qui s'est établi à 1,124 milliard d'euros, en progression de 79% sur un an.

Dans son communiqué, il met ainsi en avant "la bonne performance des activités de Universal Music Group et Groupe Canal+": la branche "communication" du groupe (où figure notamment Havas) a vu en un an son résultat opérationnel bondir de 180% grâce à l'arrivée de Vivendi.

Le résultat net du groupe Bolloré s'est pour sa part établi à 699 millions d'euros, en hausse de 59% et nettement supérieur au consensus établi par l'agence Factset, qui tablait sur un bénéfice net de 550 millions d'euros.

L'excédent brut d'exploitation (Ebidta) a lui bondi de 103%, à 2,072 milliards d'euros.

L'entreprise avait déjà fait état en février d'un chiffre d'affaires annuel de 18,3 milliards d'euros, en hausse de 82% grâce à l'intégration de Vivendi mais aussi en raison d'une hausse des prix des produits pétroliers.

En deuxième position derrière la branche "communication", les activités "transport et logistique" ont enregistré "une légère amélioration au second semestre marquée par la bonne marche des terminaux portuaires et de la logistique en Afrique", avec un résultat opérationnel passant de 490 à 491 millions d'euros en un an.

- dividende inchangé à 0,06 euro -

En revanche, dans sa branche "logistique pétrolière", l'entreprise fait état d'une "contraction du résultat" - de 33% - "malgré une amélioration au second semestre, en raison de la baisse des volumes de l'activité de distribution en France et en Suisse (climatologie défavorable), tandis que 2016 avait bénéficié d'effets de stocks et d'éléments exceptionnels positifs".

Enfin, Bolloré indique que les dépenses ont été "contenues dans le stockage d'électricité" (batteries, véhicules électriques, etc.) "malgré le développement de nouveaux services d'autopartage et les coûts d'amélioration des batteries".

Au titre de 2017, le groupe va proposer le versement d'un dividende de 0,06 euro par action, soit le même montant que l'année précédente.

En 2016, Bolloré avait réalisé un bénéfice net part du groupe de 440 millions d'euros, une chute de 22% sur un an attribuée à une "conjoncture internationale déprimée" pour sa branche "transport et logistique.

Jeudi soir également, Blue Solutions, filiale spécialisée dans le stockage d'électricité du groupe Bolloré, a annoncé dans un communiqué séparé avoir fortement creusé sa perte l'an dernier, à 19 millions d'euros contre 100.000 euros un an plus tôt.

Son chiffre d'affaires s'est par ailleurs réduit de 26%, à 81 millions d'euros. "Cette évolution s'explique par une durée de vie plus longue des batteries qui entraîne une baisse des ventes", a avancé Blue Solutions.