La liste des dommages collatéraux du coronavirus s'allonge: Booking.com licencie un quart de son personnel, potentiellement 4250 postes...

Le site de réservations touristiques Booking.com va licencier un quart de ses effectifs en raison de la crise du coronavirus, a indiqué mardi matin le responsable du groupe néerlandais, Glenn Fogel, au personnel.



Plus de 17.000 personnes travaillent aujourd'hui pour le site internet spécialisé, dont 5.500 au siège à Amsterdam. La société apportera plus de précisions dans les prochaines semaines sur les départements et les pays concernés par ces licenciements, mais les travailleurs néerlandais seront de toute manière touchés.