Borne annonce des contrôles pour vérifier l'extension du télétravail

La ministre du Travail, Élisabeth Borne, a annoncé mardi que des contrôles seraient effectués "la semaine prochaine" dans les entreprises pour vérifier si l'extension du télétravail "à deux à trois jours" par semaine pour limiter la diffusion du Covid-19 est "bien mise en œuvre".

Pour contrer le virus, le Premier ministre Jean Castex a appelé lundi à étendre le télétravail à raison de deux à trois jours par semaine là où c'est possible, jusqu'à 3 jours dans la fonction publique d'Etat.

"Toutes les entreprises qui peuvent le faire et qui ne l'ont pas encore fait doivent renforcer le télétravail. On a fixé une cible à deux à trois jours de télétravail. On va regarder la semaine prochaine si c'est bien mis en œuvre. On va faire des contrôles", a déclaré Mme Borne sur LCI.

"J'ai demandé à l'Inspection du travail de reprendre ses contrôles, de revenir à 5.000 contrôles par mois. On en était à moins de mille au mois d'octobre", a précisé la ministre.

Lors de leurs visites, "les inspecteurs contrôleront le respect des gestes barrières et la remobilisation des entreprises sur le télétravail", a-t-elle ajouté.

Car "il faut absolument qu'on repasse à la vitesse supérieure" en matière de télétravail et "c'est ce qu'on mesurera dans une semaine", a insisté Mme Borne, en rappelant la "responsabilité de l'employeur" à l'égard de la santé de ses salariés.

Les éventuelles sanctions seront "d'abord des mises en demeure".

"Mon objectif, c'est vraiment que ce renforcement du télétravail puisse se mettre en œuvre dans le dialogue social au sein de chaque entreprise et qu'on n'ait pas besoin de revenir à des obligations", a-t-elle souligné.

Pour étendre le télétravail, "la meilleure formule, c'est vraiment le dialogue social" dans les entreprises, "au plus près de la réalité de chaque entreprise", a-t-elle relevé. "Ça permet de prendre en compte la situation de certains salariés qui ont mal vécu le télétravail au printemps, ça permet aussi de tenir compte du fait qu'on peut être en train de boucler un projet et qu'on a besoin de se retrouver davantage ensemble, et puis a contrario, qu'on peut avoir dans d'autres équipes des marges pour plus de télétravail", a-t-elle noté.