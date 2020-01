Bottes, lainages, tissus recyclés: les tendances de la Semaine de la mode de Milan

Bottes, gros lainages, tissus recyclés... Alors que le petit monde de la mode se déplace à Paris, voici les grandes tendances pour l'automne-hiver 2020-2021 de la Semaine de la mode hommes de Milan, qui s'est achevée mardi.

Des bottes

S'il n'y avait qu'une tendance à retenir de cette Fashion week, ce serait les bottes: elles sont partout! Chez Etro, elles sont raffinées, type bottes de cavalier. Ailleurs, elles sont imposantes, comme chez Fendi, où elles affichent une semelle massive dans laquelle est incrusté le logo de la maison, le double F inversé. L'homme Marni, habillé d'une chemise-pull jusqu'au-dessus des genoux, les porte jambes nues. On les retrouve aussi, pantalon rentré dedans, chez Prada, Emporio Armani ou Dolce & Gabbana. Salvatore Ferragamo les propose, lui, en version cuir et tissu assorti à la veste et au bermuda.

Classique revisité

Pour le président de la Camera della moda (chambre de la mode italienne), Carlo Capasa, 2020 est "l'année du nouveau tailoring".

Cette saison confirme en effet le retour du formel, mais un classique revisité avec des touches féminines ou fonctionnelles.

Aux chemises, Giorgio Armani privilégie ainsi la maille. Chez Fendi, le pardessus comporte des bas amovibles qui peuvent être zippés et dé-zippés en fonction de l'humeur ou du temps, pour trois longueurs différentes. Chez Prada, où la collection a des airs de "boarding school", les élégants pantalons, aux larges revers, se coincent sous la chaussure avec des élastiques. N°21 propose lui un dressing sensuel avec des pulls complètement ouverts sur le dos ou des pantalons dont la ceinture en tissu ultra-longue flotte dans l'air.

Gros pulls et pardessus

Gros pullovers et énormes écharpes chez Dolce & Gabbana, maille toute douce chez Salvatore Ferragamo, pull rose pétant surdimensionné chez Marni ou épais cardigan noir à porter avec une gigantesque écharpe jaune autour du cou chez Fendi... Pour affronter l'hiver 2020-2021, l'homme aime se blottir dans des lainages ultra-confortables.

Dans le même esprit, les pardessus sont souvent XXL. Chez D&G, ils ont des allures de manteaux de berger à bouclettes, tandis que l'homme Armani s'emmitoufle dans un manteau bleu nuit tout en élégance, le devant en peau de mouton retournée.

Tissus recyclés

La tendance à développer des collections plus respectueuses de l'environnement se renforce. 50% de la collection présentée par Ermenegildo Zegna est composée de tissus recyclés. Giorgio Armani a lancé avec sa ligne Emporio une capsule orientée sportswear baptisée R-EA, faite à partir des matériaux recyclés, de laine et de denim régénérés et de coton biologique. Chez Prada, les matériaux traditionnels sont aussi combinés à des fibres recyclées.

Du cuir!

Le cuir se décline en veste noir et pantalon marron chez Fendi, à porter avec un énorme cabas jaune. Chez Ferragamo, on l'endosse en total look, top et pantalon noir, ou en combinaison complète style biker. Magliano le décline en salopette noire, et Dolce & Gabbana en salopette de travailleur marron chocolat.

Tous aux abris!

L'homme N°21 se promène en tenue complète de camouflage, chapeau de pluie, pantalon et long pardessus, tandis que A Cold Wall propose divers pardessus avec capuche. Chez Ferragamo, l'uniforme militaire a des allures chic, en kaki avec impressions jaunes et noires, cravate assortie.