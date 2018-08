Bourse: Atlantia dévisse, les concurrents européens dans le rouge

L'action du groupe italien Atlantia, gestionnaire de l'autoroute dont un viaduc s'est effondré mardi à Gênes, buvait la tasse jeudi, tandis que l'ensemble des valeurs boursières du secteur étaient attaquées en Europe.

Vers 11H30 (09H30 GMT), le titre, suspendu en début de séance, s'effondrait de 26,21% à 17,37 euros à la Bourse de Milan.

Mercredi, le gouvernement italien a annoncé qu'il entendait révoquer la concession d'Autostrada per l'Italia, filiale d'Atlantia, sur le tronçon où se trouve le pont effondré. Plusieurs poids lourds du gouvernement ont aussi réclamé une remise à plat de toutes les concessions.

"Nous laissons les responsables des enquêtes pénales faire leur devoir, mais nous ne pouvons pas attendre la justice pénale", a fait valoir le chef du gouvernement, Giuseppe Conte.

Atlantia a aussi fait valoir jeudi matin dans un communiqué que cette annonce avait été "faite en l'absence de toute contestation spécifique" et "de toute certitude sur les causes effectives" du drame.

Toutes les valeurs associées au secteur autoroutier souffraient en Europe jeudi, de manière moins spectaculaire qu'Atlantia toutefois.

Par contagion, l'espagnol ACS, qui s'est associé à Atlantia pour avaler le groupe autoroutier Abertis, reculait vers 09H30 GMT de 4,49% à 33,86 euros.

L'allemand Hochtief, filiale d'ACS cotée sur le segment des valeurs moyennes à Francfort, lâchait 2,23% à 144,90 euros.

Côté français, le groupe de BTP et de concessions autoroutières Eiffage et son rival Vinci perdaient chacun 1,30%, à respectivement 92,98 euros et 80,38 euros.