Bourse de Bruxelles - D'Ieteren et VGP font leur entrée dans l'indice Bel 20

(Belga) Le Bel 20, l'indice des vingt actions vedettes de la Bourse de Bruxelles, présentera un visage un peu différent ce lundi à l'ouverture des échanges. Le fabricant de puces Melexis et l'opérateur télécom Telenet auront en effet disparu de l'indice, pour y être remplacés par le holding D'Ieteren et le promoteur immobilier VGP.

Pour D'Ieteren, qui a diversifié ses activités ces dernières années, l'inclusion dans le Bel 20 est un retour en force. L'action figurait déjà dans l'indice star mais avait dû le quitter en 2016. VGP, qui développe et gère des biens immobiliers logistiques et semi-industriels, rejoint, lui, pour la première fois l'élite de la Bourse de Bruxelles. Melexis, producteur yprois de puces électroniques, doit rendre sa carte de membre du Bel 20 après seulement un an. Telenet a figuré dans l'indice star pendant de nombreuses années mais laisse désormais son concurrent Proximus comme seul représentant du secteur des télécommunications. Le Bel 20 est désormais composé de: AB InBev, Ackermans & van Haaren, Aedifica, Ageas, Aperam, argenx, Cofinimmo, Colruyt, D'Ieteren, Elia, Galapagos, GBL, KBC, Proximus, Sofina, Solvay, UCB, Umicore, VGP et WDP. (Belga)