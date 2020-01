Bourse: Roland D'Ieteren nouveau membre du club des milliardaires belges

(Belga) La liste des Belges les plus riches du marché boursier s'est allongée, en 2019, à 29 milliardaires. Les bonnes performances du groupe D'Ieteren portent les actifs de Roland D'Ieteren et de sa famille à 1,1 milliard d'euros, contre 762 millions auparavant, selon les calculs du site derijkstebelgen.be.

Importateur et distributeur, entre autres, des marques automobiles Volkswagen et Audi, la famille D'Ieteren fait partie des acteurs importants du marché automobile belge. Le groupe s'est diversifié et a acquis, notamment, la marque de luxe italienne Moleskine. Roland D'Ieteren occupe désormais la 26e place sur la liste des Belges les plus fortunés grâce à un capital valorisé à 1,1 milliard d'euros. Alexandre Van Damme (17,2 milliards d'euros), Werner de Spoelberch (12,5 milliards d'euros) et Mévius (6,9 milliards d'euros) -trois groupes d'actionnaires derrière le géant de la bière AB InBev- forment traditionnellement le top 3 des familles belges les plus riches. Baisse de régime par contre pour la famille Colruyt, qui voit ses actifs plonger de 866 millions d'euros pour atteindre 3,7 milliards d'euros. (Belga)