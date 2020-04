Bpost a envoyé plus d'un million et demi de cartes postales gratuitement

(Belga) Plus d'un million et demi de cartes ont été envoyées dans le cadre de l'action lancée à la mi-mars par Bpost permettant via l'application cartes postales d'envoyer une carte à ses proches durant la pandémie de coronavirus, indique jeudi la porte-parole Barbara Van Speybroeck. "La campagne a été un énorme succès", s'est-elle réjouie.

Au début des mesures prises pour endiguer l'épidémie du nouveau coronavirus, Bpost a lancé une action pour rapprocher les gens de leur famille et de leurs amis, puisqu'ils ne peuvent plus se voir en raison de la crise sanitaire. Via l'application, chacun pouvait envoyer gratuitement dix cartes avec un message, quelques photos sans avoir à quitter la maison. L'action s'est déroulée jusqu'au 3 avril, mais "les personnes qui ont encore des cartes peuvent encore les envoyer", selon Mme Van Speybroeck. La crise du coronavirus a également un impact sur les bureaux de poste. Ils sont ouverts en semaine et ferment le week-end. Les bureaux de poste resteront également fermés pendant le week-end de Pâques. (Belga)