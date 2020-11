Bpost adapte ses services de livraison le vendredi 6 novembre

(Belga) Bpost adaptera ses services de livraison le vendredi 6 novembre en raison des vacances d'automne (Toussaint), fait savoir jeudi l'entreprise postale dans un communiqué. Les bureaux de poste seront fermés et il n'y aura, à l'exception des avis de décès, pas de distribution de courrier.

La livraison de colis, journaux et magazines, quant à elle, se déroulera normalement et les distributeurs de colis seront opérationnels. Les points poste et les points colis resteront ouverts selon les heures d'ouverture normales. Les services postaux fonctionneront par ailleurs normalement les 7, 9 et 10 novembre. Le mercredi 11 novembre étant un jour férié, bpost souligne que tous les bureaux de poste seront fermés et qu'il n'y aura pas de distribution de courrier, de colis, de journaux, ni magazines. Les distributeurs de colis, eux, sont opérationnels et les points poste et les points colis seront ouverts selon les horaires normaux. (Belga)