Bpost assignée devant la Cour européenne pour les subsides sur les journaux

(Belga) Bpost va devoir répondre devant la Cour européenne de Justice pour les subsides qu'elle reçoit pour la distribution de journaux. La procédure remonte à 2015 lorsque la fédération flamande des vendeurs de presse (VFP) avait dénoncé cette aide publique auprès de la Commission européenne, mais celle-ci avait rejeté la plainte après une enquête préliminaire simplifiée. La fédération estimant que ses droits procéduraux n'avaient pas été respectés, elle a fait appel auprès de la Cour européenne de Justice de l'Union européenne. Celle-ci vient de décider que l'affaire serait examinée par la grande chambre de la Cour, a indiqué vendredi la VFP dans un communiqué.

Les vendeurs de journaux dénoncent le fait que bpost perçoive un subside annuel de 200 millions d'euros pour la distribution des journaux sur abonnement et que, dans le même temps, il n'existe pas d'aide pour la vente de journaux en librairie. Toujours selon la VFP, les subsides de bpost ont un "impact nettement négatif sur les ventes de journaux/magazines des libraires". Tant bpost que les magasins fournissent le même service, mais la distribution en magasin n'est, elle, pas soutenue. La fédération espère que l'audience et l'analyse de la Cour européenne vont inciter la Commission à se pencher plus attentivement sur l'aide publique accordée à bpost. Bpost, l'Etat belge et la Commission européenne comparaîtront le 6 juillet devant la grande chambre. (Belga)