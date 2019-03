(Belga) Les entreprises bpost et Engie quitteront le BEL 20 le 18 mars prochain, annonce mardi soir Euronext Brussel. C'est le spécialiste de la technique de l'image Barco et la société d'entrepôts et de logistique WDP qui feront leur entrée au sein de l'indice phare de la Bourse de Bruxelles.

