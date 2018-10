Bpost: le front commun syndical dépose un préavis de grève

(Belga) Le front commun syndical au sein de bpost a déposé un préavis de grève avec effet immédiat. Le personnel exige un changement de cap de la direction, a indiqué la CGSP Poste dimanche soir dans un communiqué au nom du front commun CGSP-CSC-SLFP.

"Ce préavis de grève a pour objectif de couvrir toutes les actions menées par le personnel en vue de manifester son mécontentement", selon le communiqué. Le front commun regrette que la direction de bpost estime plus important de présenter des projets d'avenir plutôt que de rétablir la confiance et le calme dans l'entreprise. Les syndicats dénoncent en particulier des mesures d'économies entraînant un manque de personnel et le fait que des congés ne peuvent être attribués. "Le personnel exige que bpost change de cap. C'est pourquoi le front commun syndical dépose un préavis de grève et passera à l'action en temps opportun", dit encore le communiqué. (Belga)