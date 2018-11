bpost: les actions syndicales maintenues malgré une réunion "sereine" avec la direction

(Belga) Les syndicats de bpost maintiendront leurs actions ces prochains jours au sein de l'entreprise publique. Ils ont rencontré la direction lundi matin et à l'issue de cette réunion qualifiée de "sereine" par Jacques Lespagnard, secrétaire général CGSP-Poste, celui-ci a précisé que les actions allaient bien avoir lieu.

"Nous avons échangé pas mal de réflexions et d'idées sur les problèmes de l'entreprise. Mais il faudra se remettre autour de la table pour négocier et apporter des solutions directes à ces problèmes", a ajouté M. Lespagnard. D'après lui, lundi, la direction ne cherchait pas tant à faire lever les actions des prochains jours. Les organisations de travailleurs, en front commun CGSP-CSC-SLFP, prévoient des mouvements de 24 heures respectivement dans les centres de tri (7 novembre), dans les transports de l'entreprise (8 novembre), chez les facteurs (9 novembre), aux guichets, dans l'administration et dans les centrales téléphoniques (12 novembre), et enfin dans le traitement des colis (13 novembre). Les syndicats dénoncent une "réalité de terrain catastrophique" et un "grand malaise" au sein de l'entreprise postale. La Flandre est touchée par un important manque de personnel alors qu'en Wallonie, il faut revoir le système de réorganisation du travail Géoroute, introduit au début des années 2000, explique le représentant CGSP. (Belga)