Bpost main dans la main avec son homologue ukrainienne pour aider les victimes

(Belga) L'entreprise postale et de logistique d'e-commerce belge bpost met, dès lundi 21 mars et jusqu'à la fin du mois, ses 657 bureaux à disposition pour collecter des produits de première nécessité. Tout le monde pourra y déposer des dons, l'idée étant de soutenir les citoyens ukrainiens affectés par la crise humanitaire.

Les dons seront ensuite triés, puis des chauffeurs bpost volontaires rejoindront la frontière ukrainienne pour les y apporter. Les boîtes contenant les dons seront ensuite prises en charge et distribuées par Ukrposhta, l'opérateur postal national ukrainien. Les colis contiendront exclusivement des produits de première nécessité et des vivres qui peuvent être conservés longtemps à température ambiante et consommés sans devoir être réchauffés et dans des récipients incassables et originaux (pas de bocal en verre), précise bpost. Il s'agira de préférence de boîtes robustes et non scellées (sans étiquette d'envoi). (Belga)