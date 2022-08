bpost rend hommage à la Force aérienne belge avec une série de timbres

(Belga) De nouveaux timbres rendant hommage à la Force aérienne belge ont été présentés mardi par bpost en collaboration avec la Composante Air de l'armée belge et la Mirage Team BD 09. Cette nouvelle émission de timbres-poste rend hommage aux avions militaires belges utilisés lors des missions humanitaires.

Chaque feuille est composée de cinq timbres représentant chacun un avion ou un hélicoptère de la Force aérienne ayant joué un rôle crucial dans les missions humanitaires de la Belgique. Pour sa collection 2022, le département philatélique de bpost a sélectionné ce projet proposé par la Mirage Team BD 09 en 2020. L'un des timbres est ainsi dédié au C-130 qui a effectué des allers-retours entre le Pakistan et la capitale afghane Kaboul pour évacuer les résidents belges et ceux des pays alliés lors de l'opération Red Kite il y a exactement un an. La SummerEXPO ouvrira enfin ses portes une dernière fois le 30 août à la base aérienne de Coxyde. L'hélicoptère Sea King abritera un bureau de poste temporaire où les collectionneurs pourront acheter les feuilles de timbres et les faire oblitérer avec le cachet du jour. (Belga)