Bpost tente de mettre ses fournisseurs sous pression

(Belga) Bpost a récemment envoyé par mail un courrier à "des centaines" de fournisseurs, leur proposant de lui "reverser 2% du montant facturé l'an dernier, via une note de crédit", rapportent vendredi L'Echo et De Tijd.

Cette opération rétroactive, dans un souci de "réduire les coûts", selon les explications de l'entreprise elle-même, a surpris certains fournisseurs. L'un d'entre eux, qui souhaite rester anonyme, a ainsi confié à l'Echo qu'il avait d'abord cru à un "fake mail". Pour ce fournisseur, la pratique "ressemble à du chantage", et il est "hors de question de verser le montant", qui est précisé avec exactitude dans le courrier de chaque fournisseur. L'envoi du courrier électronique est confirmé par bpost. "Nous avons en effet demandé une réduction", explique le porte-parole Baudouin de Hepcée. "Mais ce n'est bien entendu pas obligatoire." Si c'est une première chez bpost, de nombreuses grandes entreprises suivent cette pratique, assure-t-il. "Nous privilégions des relations durables et équilibrées avec nos fournisseurs et nous essayons d'aligner autant que possible les contrats sur les conditions commerciales courantes. C'est une situation win-win", précise-t-il. (Belga)