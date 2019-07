Brésil: le départ d'un des deux cargos iraniens retardé d'une journée

Un des deux cargos iraniens bloqués depuis début juin au Brésil, le Bavand, a dû retarder dimanche son départ d'une journée à cause d'un problème mécanique, ont indiqué l'affréteur brésilien et l'administration du port de Paranaguá (sud).

Après des "premières manœuvres", il a été constaté que l'état du navire réclamait "un entretien plus poussé" à cause du temps "important" d'immobilisation sans combustible, a expliqué à l'AFP un porte-parole de l'entreprise exportatrice de composants chimiques Eleva Quimica, qui a affrété les deux navires.

Chargé en maïs, le Bavand devait quitter le Brésil dimanche matin. Son départ a été repoussé à lundi à 11H00 heure locale (14H00 GMT).

L'autre cargo, le Termeh, avait appareillé à la mi-journée samedi pour un autre port brésilien où il doit charger du maïs avant de mettre le cap sur son pays d'origine, l'Iran.

Les deux cargos appartenant à la compagnie iranienne Sapid Shipping et bloqués depuis les 8 et 9 juin au Brésil, ont finalement été ravitaillés en carburant par le géant pétrolier Petrobras, coté à la Bourse de New York, sur ordre de la Cour suprême du Brésil dont l'AFP a eu connaissance jeudi.

Petrobras avait expliqué sa décision de ne pas les approvisionner en disant que l'entreprise propriétaire des deux navires iraniens se trouve sur une liste noire de l'agence fédérale américaine OFAC, chargée des sanctions financières.

Cette compagnie pétrolière avait souligné que si elle "fournissait du combustible à ces navires, elle risquerait de figurer sur cette même liste, ce qui pourrait occasionner de graves préjudices".

L'Iran avait en représailles menacé de suspendre ses importations de maïs et d'autres produits brésiliens si ce groupe pétrolier n'approvisionnait pas les cargos immobilisés à Paranaguá, dans l'Etat de Paraná (sud).

Cet incident s'est produit à un moment où les tensions dans le Golfe ont été récemment ravivées par le retrait des Etats-Unis en mai 2018 de l'accord sur le nucléaire iranien et le rétablissement de lourdes sanctions américaines contre Téhéran.