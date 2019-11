Brésil: Un tanker sous pavillon grec "principal suspect" de la marée noire

Un tanker battant pavillon grec est "le principal suspect" de la marée noire qui a touché plus de 2.000 km de côtes du nord-est du Brésil, ont annoncé vendredi les autorités, trois mois après le début de cette catastrophe d'une magnitude "inédite".

Un mandat de perquisition au siège d'une compagnie maritime à Rio de Janeiro a été émis, a annoncé de son côté la police fédérale, sans préciser le nom de la compagnie.

Le parquet a évoqué pour sa part des dégâts "incommensurables" sur les côtes brésiliennes où des milliers de volontaires nettoient toujours des galettes noires et visqueuses sur des plages jusqu'ici paradisiaques.

"Cette catastrophe environnementale a atteint des estuaires, des mangroves et des embouchures de rivières dans tout le nord-est du Brésil, provoquant des dommages aux activités de la pêche, de l'aquaculture et du tourisme", a dit la police dans un communiqué.

Alors que l'origine de cette marée noire restait mystérieuse depuis des semaines, le ministère de la Défense, la Marine et la police ont expliqué dans un communiqué commun avoir identifié, grâce à des données satellitaires, un tanker sous pavillon grec "qui transportait du brut provenant du terminal pétrolier 'San José' au Venezuela et faisait route vers l'Afrique du Sud".

La police a ajouté que le tanker allait aussi vers le Nigeria, tandis que l'agence Agencia Brasil rapportait que sa destination finale était Singapour.

Les autorités brésiliennes ont détecté le 29 juillet le déversement de pétrole, à plus de 700 km à l'est de l'Etat de Paraiba, a expliqué le ministère de la Défense. Depuis, la marée noire a progressé vers le sud, et jusque dans l'Etat de Bahia.

Les investigations ont d'abord permis d'identifier un groupe de 30 tankers qui auraient pu être à l'origine de la catastrophe, avant qu'un bateau sous pavillon grec ne soit considéré comme "le principal suspect".

S'il a toujours laissé activé son système AIS d'identification par satellite, le bateau sous pavillon grec "n'a jamais communiqué à l'Autorité maritime brésilienne (aucune information) sur ce déversement" de pétrole, selon le communiqué du ministère de la Défense.

- "Poisson intelligent" -

Mais selon la Marine, citée par police fédérale, le pétrolier avait été retenu -- à une date non précisée -- durant quatre jours aux Etats-Unis en raison "d'anomalies (...) dans le système de séparation de l'eau et du brut pour la décharge en mer", une référence aux vidanges que les pétroliers sont autorisés à faire au large.

Les autorités indiquent ignorer si l'origine de cette marée noire "à caractère inédit" est accidentelle ou criminelle.

"Les investigations se poursuivent pour déterminer les circonstances et les facteurs de ce déversement en mer (accidentel ou intentionnel), et pour mesurer le volume de brut répandu" en mer.

Au total, 264 localités de neuf Etats brésiliens ont été touchées. Plusieurs milliers de tonnes d'hydrocarbures ont été ramassées alors que les efforts de nettoyage s'accélèrent à l'approche de la haute saison touristique. De nombreux animaux marins ont été touchés, en particulier les tortues de mer.

Le ton employé vendredi par le ministère de la Défense, la Marine, la police et le parquet sur cette catastrophe environnementale contraste avec la désinvolture dont ont fait preuve certains responsables brésiliens, qui ont minimisé cette pollution.

Jeudi, le secrétaire à l'Aquaculture et la Pêche, Jorge Seif Junior, a déclaré, lors d'un live du président Jair Bolsonaro sur Facebook: "le poisson est une bête intelligente, quand il voit du pétrole, il fuit, il a peur. Alors vous pouvez consommer ces petits poissons sans aucun problème". "Les langoustes, les crevettes, tout est parfaitement sain", a-t-il assuré au président.

Une enquête du journal O Globo a révélé que les autorités avaient attendu 41 jours pour mettre en place le plan national d'urgence prévu pour ce genre de situation.

Mardi, l'ONU avait "regretté les dégâts incalculables pour les écosystèmes marins et terrestres, ainsi que dans la vie des populations locales" du nord-est du Brésil.

Elle avait également souligné "l'importance de l'utilisation d'équipements de sécurité" pour les bénévoles qui participent aux opérations de nettoyage des plages.