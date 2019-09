British Airways annule ses vols du 27 septembre en raison d'une nouvelle grève

(Belga) British Airways a prévenu vendredi qu'elle allait de nouveau annuler tous ses vols le 27 septembre en raison d'une nouvelle journée de grève massive de ses pilotes, ce qui va perturber les voyages de dizaines de milliers de voyageurs.

La compagnie aérienne appelle les pilotes du syndicat Balpa à "annuler leur grève et reprendre les négociations" pour régler ce conflit social qui porte sur les salaires, selon un communiqué transmis vendredi à l'AFP. Mais "pour donner à nos clients le plus de certitudes possibles, nous contactons à présent tous ceux qui sont concernés pour leur offrir un remboursement complet ou une nouvelle réservation à une date alternative ou vers d'autres destinations ou compagnies", ajoute British Airways (BA). Le transporteur se dit "désolé" du fait que le mouvement social "va perturber à nouveau des milliers de projets de voyage". Balpa a quant à lui fait remarquer dans un communiqué jeudi que BA avait commencé à annuler ses vols pour le 27 septembre dès maintenant pour éviter de devoir indemniser les passagers. La réglementation prévoit en effet que si la compagnie n'a pas prévenu un client du changement dans les 14 jours précédant le vol, elle est tenue de le dédommager. Le syndicat a déjà débrayé deux jours, lundi 9 et mardi 10 septembre, constituant la première grève de leur histoire pour les pilotes de BA. Ce mouvement a été très suivi, conduisant la compagnie à annuler autour de 1.600 vols au total, affectant 200.000 passagers. Chaque jour de grève coûte à BA 40 millions de livres. Balpa avait prévu cette troisième journée de grève du 27 septembre et n'a pas exclu d'amplifier le mouvement en l'absence de toute discussion. Il rappelle en outre avoir prévu un délai entre la première partie de la grève et le 27 septembre afin de donner du temps à BA pour trouver une solution. Le syndicat et la compagnie sont en conflit sur les salaires, les pilotes réclamant un plus fort intéressement après des sacrifices sur leurs paies pendant les années passées quand le transporteur connaissait des difficultés. Les deux parties ont indiqué avoir échangé cette semaine sur un règlement du conflit à travers l'Acas, l'autorité d'arbitrage des conflits sociaux au Royaume-Uni, sans que cela ne débouche sur un accord. (Belga)