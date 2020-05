Brussels Airlines annonce la reprise d'une partie de ses vols à partir du 15 juin

(Belga) Brussels Airlines reprendra une partie de ses opérations à partir du 15 juin prochain, annonce jeudi la compagnie aérienne. Elles avaient été suspendues le 21 mars dernier. L'offre sera réduite dans un premier temps avant d'être augmentée progressivement selon la demande du marché et la levée des restrictions de voyage. Le réseau desservi sera communiqué dans les prochains jours, précise encore l'entreprise.

Les avions de Brussels Airlines étaient cloués au sol depuis le 21 mars en raison de la crise du coronavirus. L'offre de reprise prendra en compte tant les besoins des voyageurs d'affaires que de loisirs pour des destinations situées par exemple en Allemagne, en Suisse, en Grèce, au Portugal et en Espagne, détaille la compagnie. Dans les mois à venir, l'entreprise prévoit de proposer une offre de services réduite qui sera progressivement étendue en fonction de l'évolution de la demande pour les billets d'avion et la levée des restrictions de voyage imposées par les différents pays vers lesquels Brussels Airlines effectue des vols. Des mesures de protections sanitaires seront mises en place, telles que la désinfection supplémentaire des avions et le port du masque obligatoire pour les passagers et le personnel de bord. Mardi, la compagnie aérienne avait annoncé son intention de supprimer 1.000 emplois en son sein (800 équivalents temps plein), soit un quart de son personnel, et de réduire sa flotte d'avions de 30%. (Belga)