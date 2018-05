Brussels Airlines assurera au moins douze liaisons lundi

(Belga) Au moins douze liaisons vers et depuis l'aéroport de Zaventem seront assurées lundi par Brussels Airlines malgré la grève annoncée de ses pilotes, a indiqué jeudi midi la compagnie via son site internet.

Les destinations qui seront desservies lundi sont Billund et Copenhague (Danemark), Stockholm et Goteborg (Suède), Berlin et Hannovre (Allemagne), Bâle (Suisse), Milan et Turin (Italie), Nantes, Paris et Strasbourg (France). Deux vols pour New York et Cancun partiront bien de Dusseldorf, et un depuis New York atterrira en Allemagne. La situation sera identique à Brussels Airport mercredi, selon la dernière mise à jour de la compagnie. Ce jour-là, deux vols partiront aussi de Dusseldorf vers New York et Miami. Dans l'autre sens, un vol de Miami et un de Punta Cana sont attendus. Mercredi soir, Brussels Airlines avait indiqué que la grève des pilotes aurait un impact sur 278 vols programmés lundi et 279 mercredi, affectant respectivement 34.000 et 29.000 passagers. (Belga)