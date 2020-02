Brussels Airlines constate un impact sur les réservations à cause du coronavirus

(Belga) Brussels Airlines constate un impact sur le nombre de réservations à cause du coronavirus, a-t-elle déclaré mercredi. La compagnie aérienne va faire une analyse de la situation, sa société mère Lufthansa a annoncé des mesures.

Brussels Airlines ne propose pas de liaisons vers la Chine, mais cela n'empêche pas la compagnie aérienne d'observer un impact sur les réservations. Ses dirigeants vont analyser la situation pour déterminer si des mesures doivent être prises. La société mère Lufthansa en a, elle, déjà pris pour faire face à l'impact économique du coronavirus. Le groupe allemand va réaliser des économies au niveau de son administration, permettre aux employés de prendre des congés sans solde et instaurer un gel des recrutements. Tous les vols de Lufthansa, Swiss et Austrian Airlines à destination de la Chine ont déjà été annulés jusqu'à la fin du mois de mars au minimum. L'offre à destination et en provenance de Hong Kong sera également réduite. Treize avions du groupe sont déjà au sol. Lufthansa ne communiquera pas sur l'impact financier avant la publication des résultats annuels le 19 mars. (Belga)