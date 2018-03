Brussels Airlines: les syndicats pas rassurés par le patron d'Eurowings, dont les annonces sont encore vagues

(Belga) Les syndicats de Brussels Airlines ne se sont pas montrés très rassurés lundi matin à l'issue d'un conseil d'entreprise extraordinaire. Le CEO d'Eurowings devait leur y présenter ses avancées vers une plus grande intégration de la compagnie aérienne belge au sein du groupe Eurowings depuis leur dernière entrevue d'il y a un mois. "Tout cela était vague et nous n'avons pas appris grand chose de plus", ont confié les organisations syndicales. Aucun changement majeur pour le personnel n'est à attendre avant la saison estivale 2019, semble-t-il.

D'après le patron d'Eurowings, le réseau européen de Brussels Airlines n'est pas profitable actuellement, au contraire des vols long courrier. "Or, il a répété que son objectif, c'était la croissance et que la compagnie devait s'intégrer dans ce schéma", explique Didier Lebbe, secrétaire permanent CNE. Il faudra dès lors peut-être développer un nouveau réseau, pensent les syndicats. Eurowings ne dispose cependant pas encore d'un plan précis sur la manière d'y arriver, semble-t-il. "Laissez nous le temps d'y travailler, faites nous confiance, voilà ce qu'on nous dit", déplore le syndicaliste. Ce sera à la nouvelle direction de Brussels Airlines de développer, de présenter et d'appliquer ce plan. Mais son directeur financier n'a pas encore été nommé. Il devrait l'être lundi prochain et accompagner ensuite la nouvelle CEO Christina Foerster dans cette tâche. Thorsten Dirks ne voit aucun changement au niveau de l'emploi à court terme, confie Filip Lemberechts, de la CGSLB. Et aucun changement majeur pour le personnel n'est à attendre avant la saison d'été 2019 au plus tôt, complète Anita Van Hoof, du Setca. Dans ce contexte, aucune action du personnel n'est non plus prévue dans l'immédiat, selon les différents syndicats. (Belga)