Brussels Airlines parmi les compagnies aériennes qui polluent le plus

Brussels Airlines figure parmi les compagnies aériennes les plus polluantes dans un classement réalisé par l'association allemande environnementale Atmosfair, rapportent De Standaard et Het Nieuwsblad lundi. Selon l'ONG, le transporteur n'utilise pas de manière efficace ses appareils, occasionnant une augmentation des émissions de CO2.

Les avions de la compagnie britannique TUI Airways sont les plus respectueux de l'environnement, dans la mesure du possible pour ce type de mobilité. Brussels Airlines par contre figure en bas de la liste de l'index Atmosfair Airline (AAI), au rang 84 sur 125. Atmosfair a présenté un classement environnemental de toutes les compagnies aériennes au monde le week-end passé lors de la conférence de l'ONU sur le climat à Katowice (Pologne). Les plus mauvais élèves sont les compagnies brésiliennes Latam Brasil et chinoise China West Air, qui se placent avant-dernière et dernière dans l'index. Les compagnies à bas coûts présentent généralement de bons scores car elles utilisent chaque centimètre de l'espace, tant dans l'espace consacré au chargement qu'aux passagers.