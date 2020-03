Brussels Airlines va déplacer ses vols de Berlin vers le nouvel aéroport de Brandenburg

(Belga) À partir du 8 novembre, Brussels Airlines et les autres compagnies aériennes du groupe Lufthansa (Austrian, Lufthansa et SWISS) déplaceront leurs vols de Berlin de l'aéroport actuel de Tegel vers la nouvelle infrastructure de Brandenburg, annonce mercredi l'entreprise belge. Cette dernière reliera cependant toujours la capitale allemande cinq fois par jour.

Les opérations de vols commenceront à se déplacer progressivement de l'aéroport de Tegel (TXL) vers celui de Brandenburg (BER) à partir du 31 octobre, et ce en l'espace d'une semaine. L'infrastructure actuelle fermera ses portes le 8 novembre. Les 32 vols hebdomadaires assurés par Brussels Airlines entre Bruxelles et Berlin conserveront le même horaire. Les clients qui réservent un vol vers la capitale allemande pour la période à partir du 8 novembre ne verront dès lors plus Tegel comme destination mais bien Brandenburg (BER). Les passagers qui détiennent déjà un billet pour un vol après le 7 novembre seront informés du changement. Brussels Airlines assure des vols vers trois destinations en Allemagne: Berlin, Hambourg et Hanovre. (Belga)