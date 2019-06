Brussels Airport, Fost Plus et des partenaires signent une Charte des déchets

(Belga) Brussels Airport, FostPlus (organisme agréé pour la gestion des déchets d'emballages ménagers) et plusieurs partenaires aéroportuaires ont signé mardi une 'Charte des déchets' pour l'aéroport de Zaventem. Ce document a pour objectifs d'appliquer autant que possible les principes d'une économie circulaire et d'augmenter le taux de recyclage sur le site à au moins 50% d'ici 2023, soit le double du taux actuel. Une quinzaine de camions de déchets y sont générés quotidiennement actuellement.

"La signature de la Charte des déchets de Brussels Airport entérine l'engagement de 25 entreprises et partenaires à redoubler d'efforts pour éviter l'accumulation des déchets et à en améliorer le tri et le recyclage", souligne Arnaud Feist, l'administrateur délégué de Brussels Airport. "Cette charte marque l'engagement clair d'augmenter le taux de recyclage de tous les déchets produits à l'aéroport à l'horizon 2023, mais aussi de réduire la production de déchets au maximum. Il s'agit donc d'un défi de taille à relever avec l'ensemble de la communauté aéroportuaire." Pour atteindre les objectifs, un audit auprès de chaque partenaire aéroportuaire signataire sera réalisé afin de dresser un état des lieux de l'organisation actuelle du tri des déchets. Chaque entreprise sera ensuite accompagnée par FostPlus dans l'élaboration de son propre plan d'actions "avec des mesures concrètes visant à améliorer la gestion des déchets et à sensibiliser les passagers à bien trier leurs déchets, également à l'aéroport". "À la maison, le tri est largement entré dans les moeurs de la plupart des ménages. Mais une fois en dehors de chez eux, les citoyens ont parfois tendance à oublier ces bonnes habitudes...", note Patrick Laevers, directeur de FostPlus. "Les voyageurs étrangers doivent également être informés dès qu'ils foulent le sol belge, afin qu'ils adoptent les bons réflexes pendant leur séjour." Dans cette optique, les passagers seront prochainement encouragés à utiliser le moins de bouteilles en plastique possible. Le stand de bouteilles d'eau après le contrôle des bagages à main proposera désormais à la vente des bouteilles d'eau réutilisables. Des fontaines à eau supplémentaires seront installées dans des endroits bien visibles afin de permettre aux passagers de les remplir gratuitement. Par ailleurs, l'aéroport placera bientôt des éviers devant les lignes de contrôle pour que les passagers puissent vider leurs bouteilles avant de les jeter. Seuls les déchets correctement triés suivent en effet le chemin du recyclage. Outre Brussels Airport et FostPlus, ont également souscrit à la charte: AB Inbev, Air Cargo Belgium, ASBO, Autogrill, Aviapartner, Brussels Airlines, Coca-Cola, DHL, Exki, Facilicom, G4S, Guapa, H.R.S., International Duty Free (IDF), Interparking, ISS, LSG Skychefs, Mobility Masters, OVAM, Suez, Swissport, TUI Belgium et Ziegler. (Belga)