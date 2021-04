Brussels Airport inaugure un nouveau bâtiment logistique de 50.000 mètres carrés

(Belga) Un nouveau bâtiment destiné à la manutention de marchandises a été inauguré dans la zone logistique de Brussels Airport, a annoncé l'aéroport lundi. La construction, d'une superficie de 50.000 mètres carrés, accueille trois entreprises: Kuehne+Nagel, Worldwide Flight Services et Expeditors.

Après deux ans de travaux, le bâtiment, qui offre un accès direct sur le tarmac et dispose d'importants espaces de stockage réfrigérés, a été inauguré au côté ouest de Brucargo, le pôle logistique de Brussels Airport. "La nouvelle infrastructure est spécifiquement adaptée pour la manutention des produits pharmaceutiques et notamment des vaccins", souligne l'aéroport. "Grâce à Brucargo West, nous disposons de moyens logistiques supplémentaires pour le transport en toute sécurité des produits pharmaceutiques en général, et des vaccins Covid-19 en particulier", renchérit Arnaud Feist, CEO de Brussels Airport, cité dans le communiqué. Selon lui, l'aéroport dispose désormais de la plus grande capacité de réfrigération de tous les aéroports européens. (Belga)