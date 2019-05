Brussels Airport: les avions plus polluants payeront bientôt davantage

(Belga) Les avions qui émettent le plus de CO2 et de particules fines devront payer davantage à Brussels Airport à partir de 2021, révèlent vendredi De Standaard et Het Nieuwsblad. L'aéroport tiendra compte des émissions pour le calcul de ses taxes, a indiqué le CEO Arnaud Feist.

"De cette manière, nous souhaitons favoriser les avions modernes avec des émissions moindres. Les plus gros pollueurs payeront, les bons élèves seront récompensés", selon le CEO. Les compagnies paient une taxe pour chaque passager transporté (environ 30 euros par passager), explique Anke Fransen, porte-parole de l'aéroport. "Ce montant couvre les coûts de fonctionnement, comme les contrôles de sécurité." A l'heure actuelle, les coûts pour le plus ancien des appareils sont déjà trois fois plus élevés que pour le modèle le plus récent. Mais les critères actuels tiennent principalement compte du bruit occasionné par les avions, et non des émissions polluantes. (Belga)