Bruxelles, ville la plus encombrée sur les routes de Belgique, 11e d'Europe

(Belga) Bruxelles a de nouveau été la ville la plus encombrée sur les routes de Belgique en 2018, ressort-il des résultats du TomTom Traffic Index, dévoilés mardi. Cet index analyse la situation routière dans 403 villes et 56 pays du monde.

En Belgique, Bruxelles domine le classement devant Anvers et Namur. Dans la capitale, "en moyenne, les conducteurs doivent y tenir compte de 37% de temps de trajet en plus", relève le spécialiste indépendant des technologies de localisation TomTom dans un communiqué. "La journée la plus encombrée de 2018 était le 2 mars, avec en moyenne 76% de temps de trajet supplémentaire", précise-t-il encore, pointant les rues de la Loi et du Trône parmi les axes les plus problématiques. Avec ses 37%, Bruxelles occupe par ailleurs le 11e rang du classement européen des villes comptant plus de 800.000 habitants. Elle s'établit ainsi au même niveau que Londres (37% également) et juste devant Paris (36%). De manière plus générale, Moscou fait la course en tête en Europe (56%), suivi d'Istanbul (53%), Bucarest (48%), Saint-Pétersbourg (47%) et Kiev (46%). A l'échelle mondiale, Mumbai (Inde) mène la danse, avec en moyenne 65% de temps en plus pour effectuer un trajet en voiture. Arrivent ensuite la capitale colombienne Bogota (63%), Lima au Pérou (58%), New Delhi en Inde (58%), juste devant Moscou (56%). (Belga)