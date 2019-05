C1: Liverpool et Tottenham demandent aux sponsors de leur céder des billets pour la finale

Des supporters de Liverpool et Tottenham demandent, dans un communiqué commun publié jeudi, aux sponsors de leur rétrocéder une partie des billets afin de pouvoir assister à la finale de Ligue des champions entre les deux clubs anglais, le 1er juin à Madrid.

Chacun des deux clubs a reçu quelque 16.600 billets pour une finale qui sera disputée dans un stade d'une capacité de 63.500 places, une offre largement inférieure à la demande.

"Spirit of Shankly et Tottenham Hotspur Supporters' Trust -les deux groupes de supporters indépendants du LFC (Liverpool FC) et THFC (Tottenham Hotspurs FC)- en appellent aux principaux sponsors de l'UEFA Champions League afin qu'ils remettent une partie des billets qu'ils ont reçus pour la finale dans le pot des supporters des deux clubs", ont déclaré ces deux clubs de supporters dans un communiqué commun.

"Nous demandons à Nissan, PlayStation, Gazprom, PepsiCo, Banco Santander, Mastercard, Heineken et Expedia Group d'aider à rééquilibrer la balance par rapport à la répartition actuelle injuste qui fait que les supporters des deux clubs finalistes n'ont reçu que moins d'un quart des billets", ajoute le communiqué.

Environ 22.300 billets ont été distribués aux sponsors, mais aussi au comité local d'organisation, à l'UEFA, aux fédérations nationales, aux diffuseurs et aux loges des VIP.

"En qualité de sponsors majeurs de l'UEFA Champions League, vos entreprises apprécient la passion et le dévouement des supporters qui suivent leur équipe et font de chaque match un spectacle", souligne le communiqué.