C1: Lucas "est un super-héros", clame un Pochettino en larmes

"Ce sont des héros, mais Lucas est un super-héros avec son incroyable hat-trick", a souligné l'entraîneur Mauricio Pochettino, en larmes après la qualification de Tottenham en finale de la Ligue des champions grâce aux trois buts du Brésilien à Amsterdam (3-2), mercredi soir.

"J'ai encore du mal à parler. L'émotion est incroyable, merci le football. Mes joueurs sont des héros. L'an passé, j'avais dit à tout le monde qu'il n'y a que des héros dans ce groupe. Lucas est un super-héros. Il mérite son hat-trick", a encore dit Pochettino sur BT Sport.

"Merci le football de nous avoir donné ce genre d'émotions. Merci à tous ceux qui ont cru en nous. Décrire avec des mots ce que nous ressentons est tout simplement impossible", a ajouté le technicien argentin qui avait embrassé la pelouse sitôt le coup de sifflet final retenti.

Pochettino et ses Spurs, battus 1-0 à Londres, étaient même menés 2-0 à Amsterdam avant leur réveil en seconde période et le triplé de Lucas Moura, dont le dernier but à la 96e minute...

En quart de finale retour, sur le terrain de Manchester City, Tottenham avait déjà arraché son ticket pour le dernier carré dans le dernier quart d'heure (but de Llorente à la 73e minute) avant d'être sauvé par l'assistance vidéo à la dernière minute.