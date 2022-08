Café emblématique de Bruxelles, La Fleur en Papier Doré part en faillite

(Belga) La Fleur en Papier Doré, une institution parmi les cafés historiques du centre de Bruxelles, a été déclarée en faillite. L'information, annoncée mardi par Bruzz, a été confirmée par les propriétaires à Belga. Les gérants actuels disent ne plus pouvoir faire face aux difficultés financières générées par la crise sanitaire et la guerre en Ukraine. Ils avaient eux-mêmes repris le café il y a 16 ans après une faillite.

"Il n'y a aucune perspective d'amélioration rapide. Toutes les possibilités de soutien et de refinancement à court terme via les autorités et la banque se sont avérées vaines", selon les gérants. Située rue des Alexiens, la Fleur en Papier Doré fut un repaire d'artistes et d'interprètes tels que Paul Alechinsky, René Magritte, Hugo Claus, Louis Paul Boon ou Toots Thielemans. Ses murs chargés d'œuvres et d'objets hétéroclites reflètent ses trois quarts de siècle d'existence. (Belga)