Cafés et restaurants rouvrent au Danemark, qui reprend des airs de normalité

Avec la réouverture des musées, cafés, bars et restaurants et le retour des terrasses, Copenhague retrouve mercredi des airs de normalité à la faveur d'une circulation stable du Covid-19.

Le Danemark a décidé d'accélérer sa réouverture et, dans la soirée, les fans vont retrouver les gradins pour la phase finale de la Superliga, la première division danoise de football.

"La pandémie n'est pas finie (...) mais on a l'impression qu'on se rapproche du dernier chapitre", a expliqué à l'AFP Darcy Millar, propriétaire du café éponyme dans le centre de la capitale danoise.

Sur sa terrasse, les habitués se pressent, ravis de pouvoir déguster leur café dans de "vraies" tasses.

"On a dû le prendre à emporter (...) c'était frustrant. Mais là, c'est fantastique, je suis très content", se réjouit Dominic Parr, Copenhaguois de 26 ans.

A quelques kilomètres de là, le musée national a installé de petites tentes pour vérifier que chaque visiteur, masqué, ait bien son "coronapas".

Corollaire de la réouverture, la présentation de ce passeport sanitaire certifiant d'un test négatif de moins de 72h, d'une vaccination ou d'une guérison récente du Covid-19, est réclamée pour pouvoir rentrer au musée ou s'asseoir au restaurant, où une réservation est obligatoire, mais pas pour les terrasses.

Au musée national, on se félicite de ce "presque retour à la normale".

"C'est une journée vraiment spéciale, de rouvrir après cinq mois!", se réjouit la directrice adjointe de l'établissement culturel, Anni Mogensen.

En dépit de cette grande réouverture, les élèves du secondaire restent partiellement en télé-enseignement et beaucoup d'employés dont la présence n'est pas obligatoire sur leur lieu de travail sont toujours en télétravail.

Si les boîtes de nuit sont, elles, toujours fermées, cinémas, théâtres et salles de concert doivent rouvrir le 6 mai.

Ce plan de réouverture peut toutefois faire l'objet d'ajustements locaux, avec notamment des fermetures ciblées si la circulation du virus repartait à la hausse.

Dans le royaume nordique de 5,8 millions d'habitants, le nombre de nouveaux cas est plus de quatre fois plus faible qu'en décembre, lorsque le pays s'était placé en semi-confinement avec fermeture des écoles et des commerces non essentiels, désormais rouverts.

La campagne de vaccination, ralentie par l'abandon du vaccin d'AstraZeneca à cause d'effets secondaires très rares mais graves, doit s'achever en août. Actuellement, 8,9% de la population a totalement été vaccinée et 18,8% a reçu une première dose.